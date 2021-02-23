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«Ротор» с крупным счетом уступил «Кайрату» в товарищеском матче

18:52
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«Ротор» провел товарищеский матч против «Кайрата». Российский клуб уступил с крупным счетом — 1:4.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ротор» — «Кайрат» — 1:4 (0:3)

Голы: Алыкулов, 2 (0:1). Шушеначев, 22 (0:2). Алыкулов, 32 (0:3). Понсе, 46 (1:3). Буранчиев, 83 (1:4).

«Ротор»: Обухов (Репин, 71), Кверквелия, Степанов, Гогуа (Байрыев, 61), Вершков (Кожемякин, 46), Жигулев (Песегов, 63), Кипиани, Маевский, Арабидзе, Медведь, Муллин (Понсе, 46).

Предупреждение: Арабидзе, 39.

Судья: Спасенников.

23 февраля. Белек. Стадион «Глория Спорт».

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