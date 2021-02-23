Камано уверен, что о нем заговорят с возобновлением чемпионата России

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал, чего он хочет добиться с командой. Он ответил на вопрос, готов ли он стать лидером команды.

«Быть лидером — большая ответственность, которая требует дополнительных усилий от игрока, — цитирует Каманао официальный сайт «Локомотива». — Лидерство нужно подтверждать голами и передачами. Я не сомневаюсь в себе. Уверен, что обо мне заговорят с возобновлением чемпионата. Делаю для этого все на тренировках, уже начал забивать в контрольных матчах. Я максимально сконцентрирован и живу только футболом».

В текущем сезоне 24-летний гвинеец провел 19 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в его активе один гол.