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Карпин — Еременко: «Ромчик, спасибо за все»

18:32
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил полузащитника Романа Еременко. Во вторник, 23 февраля, клуб объявил о расставании с 33-летним финном по обоюдному согласию сторон.

«Ромчик, спасибо за все. Удачи и здоровья тебе и твоей прекрасной семье. Еще один сынок нас покидает», — написал Карпин в Instagram.

Еременко выступал за «Ростов» с 2019 года, на его счету 10 забитых мячей и 7 голевых передач за 48 матчей.

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