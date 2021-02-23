Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил полузащитника Романа Еременко. Во вторник, 23 февраля, клуб объявил о расставании с 33-летним финном по обоюдному согласию сторон.

«Ромчик, спасибо за все. Удачи и здоровья тебе и твоей прекрасной семье. Еще один сынок нас покидает», — написал Карпин в Instagram.

Еременко выступал за «Ростов» с 2019 года, на его счету 10 забитых мячей и 7 голевых передач за 48 матчей.