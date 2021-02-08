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«Ротор» объявил об уходе защитника Манучаряна

16:42
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Защитник Армен Манучарян покинул «Ротор», сообщается на официальном сайте клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

26-летний футболист выступал в волгоградском клубе с августа 2020 года. За это время он провел 7 матчей за команду.

«Мы благодарим Армена за время, проведенное в «Роторе»! Желаем успехов на поле и карьерных достижений!» — говорится в сообщении.

После 19 туров чемпионата России «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/

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