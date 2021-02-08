«Урал» проведет четыре товарищеских матча на сборе в Турции
15:20
«Урал» в Турции продолжает готовиться к возобновлению сезона. Сегодня «шмели» работают в двухразвом режиме, а завтра запланирована одна тренировка. До конца второго зимнего сбора планируется провести четыре контрольные игры, информирует пресс-служба клуба.
Расписание контрольных матчей
10.02: «Урал» — «Зета» (Подгорицы Голубовци, Черногория)
11.02: «Урал» — «Акрон» (Тольятти, Россия)
15.02: «Урал» — «Рубин» (Казань, Россия)
16.02: «Урал» — «Навбахор» (Наманган, Узбекистан)
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