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«Урал» проведет четыре товарищеских матча на сборе в Турции

15:20
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«Урал» в Турции продолжает готовиться к возобновлению сезона. Сегодня «шмели» работают в двухразвом режиме, а завтра запланирована одна тренировка. До конца второго зимнего сбора планируется провести четыре контрольные игры, информирует пресс-служба клуба.

Расписание контрольных матчей

10.02: «Урал» — «Зета» (Подгорицы Голубовци, Черногория)

11.02: «Урал» — «Акрон» (Тольятти, Россия)

15.02: «Урал» — «Рубин» (Казань, Россия)

16.02: «Урал» — «Навбахор» (Наманган, Узбекистан)

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