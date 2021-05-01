«Ротор» — «Ахмат»: Садулаев выйдет в стартовом составе грозненцев во втором матче подряд
Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Ахмата» на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе грозненцев во втором туре подряд выйдет нападающий Лечи Садулаев. 21-летний футболист забил свой первый гол за «Ахмат» в игре прошлого тура против «Урала» (1:1).
Матч «Ротор» — «Ахмат» состоится сегодня, 1 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск).
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Кипиани, Давиташвили, Фламарион, Щеткин.
Запасные: Обухов, Байрыев, Кожемякин, Вершков, Песегов, Серченков, Муллин.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Садулаев.
Запасные: Шелия, Мелихов, Анхель, Кармаев, А. Кадыров, Исмаэл, Харин, Янку, Х. Кадыров, Мелкадзе, Алмаши.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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