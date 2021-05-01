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«Рубин» — «Динамо»: Макаров вернулся в состав казанцев, Захарян остался в запасе

12:46
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Стали известны составы «Рубина» и «Динамо» на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ.

У казанцев с первых минут появится полузащитник Денис Макаров, который пропустил встречу прошлого тура с «Краснодаром» (0:1) из-за дисквалификации. У «Динамо» в запасе остался полузащитник Арсен Захарян, который попадал в старт в последних 8 матчах бело-голубых в чемпионате России.

Матч «Рубин» — «Динамо» состоится сегодня, 1 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Бакаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Шатов, Костюков, Зуев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро, Нжи.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Нойштедтер, Каборе, Липовой, Школик, Захарян, Комличенко, Игбун, Тюкавин.

Рубин — Динамо

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