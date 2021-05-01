«Рубин» — «Динамо»: Макаров вернулся в состав казанцев, Захарян остался в запасе
Стали известны составы «Рубина» и «Динамо» на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ.
У казанцев с первых минут появится полузащитник Денис Макаров, который пропустил встречу прошлого тура с «Краснодаром» (0:1) из-за дисквалификации. У «Динамо» в запасе остался полузащитник Арсен Захарян, который попадал в старт в последних 8 матчах бело-голубых в чемпионате России.
Матч «Рубин» — «Динамо» состоится сегодня, 1 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Бакаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Шатов, Костюков, Зуев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро, Нжи.
Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Нойштедтер, Каборе, Липовой, Школик, Захарян, Комличенко, Игбун, Тюкавин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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