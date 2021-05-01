Шварц — о поражении от «Рубина»: «Настроение не самое лучшее в раздевалке»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил игру команды в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (0:2).
«Сегодня перед игрой был план, чтобы ребята вышли с новым импульсом. С новыми силами. Получилось не все
Настроение не самое лучшее в раздевалке. Но нам нужно собраться и готовиться к следующему туру», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Следующий матч «Рубин» проведет в Туле против «Арсенала», а «Динамо» встретится в гостях с московским «Локомотивом». Игры состоятся 8 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю