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Шварц — о поражении от «Рубина»: «Настроение не самое лучшее в раздевалке»

16:20
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил игру команды в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (0:2).

«Сегодня перед игрой был план, чтобы ребята вышли с новым импульсом. С новыми силами. Получилось не все

Настроение не самое лучшее в раздевалке. Но нам нужно собраться и готовиться к следующему туру», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Следующий матч «Рубин» проведет в Туле против «Арсенала», а «Динамо» встретится в гостях с московским «Локомотивом». Игры состоятся 8 мая.

Рубин - Динамо

 

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