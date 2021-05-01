Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил игру команды в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (0:2).

«Сегодня перед игрой был план, чтобы ребята вышли с новым импульсом. С новыми силами. Получилось не все

Настроение не самое лучшее в раздевалке. Но нам нужно собраться и готовиться к следующему туру», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Следующий матч «Рубин» проведет в Туле против «Арсенала», а «Динамо» встретится в гостях с московским «Локомотивом». Игры состоятся 8 мая.