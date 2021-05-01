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Главный тренер «Уфы» заявил, что не следит за другими матчами тура

16:26
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов оценил настрой команды на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА.

«Первые минуты всегда надо играть агрессивно. Постараемся сыграть более надежно.

За другими матчами тура не слежу. Какой смысл? Все от нас зависит», — заявил тренер в эфире «Матч Премьер».

ЦСКА - Уфа

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры