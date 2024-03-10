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10 марта, 18:54

Дзюба отказался общаться с журналистами после матча с «Сочи»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не стал отвечать на вопросы журналистов после матча 20-го тура РПЛ с «Сочи». Футболист в этом сезоне неоднократно отказывался общаться с прессой.

10 марта железнодорожники на своем поле сыграли вничью с сочинской командой (2:2).

«Господа, все меня видели? Здрасьте всем», — сказал форвард.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что ему бы хотелось, чтобы Дзюба и нападающий «Спартака» Александр Соболев высказывались после каждой игры.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел 18 матчей в РПЛ, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.

«Локомотив» набрал 32 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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 И В Н П +/- О
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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