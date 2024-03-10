Дзюба отказался общаться с журналистами после матча с «Сочи»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не стал отвечать на вопросы журналистов после матча 20-го тура РПЛ с «Сочи». Футболист в этом сезоне неоднократно отказывался общаться с прессой.

10 марта железнодорожники на своем поле сыграли вничью с сочинской командой (2:2).

«Господа, все меня видели? Здрасьте всем», — сказал форвард.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что ему бы хотелось, чтобы Дзюба и нападающий «Спартака» Александр Соболев высказывались после каждой игры.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел 18 матчей в РПЛ, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.

«Локомотив» набрал 32 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.