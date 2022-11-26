Гаджи Гаджиев считает, что Бердыев сможет правильно выстроить работу в «Сочи»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев уверен, что Курбан Бердыев способен правильно выстроить работу в «Сочи».

«Бердыев — квалифицированный тренер, который сможет правильно выстроить работу в «Сочи», нацелит клуб на правильный курс. Команда в текущем сезоне провела ряд игр ниже своих возможностей, а Курбан Бердыев сможет поднять южан на новый уровень», — приводит Betonmobile слова Гаджиева.

24 ноября Бердыев покинул пост главного тренера иранского «Трактора» и заявил, что вернется в Россию. Позднее появилась информация о том, что он возглавит «Сочи».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками в 17 матчах.