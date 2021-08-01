«Ростов» — «Зенит»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч 2-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Зенит».
«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Калинин, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян, Глебов, Хашимото, Алмквист, Комличенко.
Запасные: Песьяков, Лукьянов, Лангович, Мухин, Мелехин, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Гигович, Полоз, Тошевски.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.
Запасные: Одоевский, Королев, Чистяков, Круговой, Хутолев, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Кузнецов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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