«Ростов» — «Зенит»: где смотреть и во сколько начало трансляции матча
В воскресенье, 1 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне «Зенит» всего раз обыграл ростовчан, во втором круге команды сыграли вничью. Перед стартом первого тура РПЛ официально стало известно, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин будет совмещать пост в сборной России.
Следить за матчем «Ростов» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Ростов» — «Зенит»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю