На 4-й минуте матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Зенит» первый ассистент Антон Аверьянов правильно зафиксировал положение «вне игры» у Эмилиано Ригони. Зенитовец в момент передачи выскочил за пределы поля, но по правилам игры он считался находившимся на линии ворот. Как только он получил мяч, бригада арбитров зафиксировала офсайд. (Александр Бобров)