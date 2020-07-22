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«Ростов» — «Зенит»: почему зафиксирован офсайд у Ригони?

19:53
30-й тур. «Ростов» — «Зенит». 30-й тур. «Ростов» — «Зенит».
30-й тур. «Ростов» — «Зенит».
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На 4-й минуте матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Зенит» первый ассистент Антон Аверьянов правильно зафиксировал положение «вне игры» у Эмилиано Ригони. Зенитовец в момент передачи выскочил за пределы поля, но по правилам игры он считался находившимся на линии ворот. Как только он получил мяч, бригада арбитров зафиксировала офсайд. (Александр Бобров)

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Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи




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