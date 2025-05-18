«Ростов» — «Зенит»: ВАР Москалев отменил дубль Соболева. Глушенков сфолил в атаке

В начале второго тайма матча 29-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит» судья Евгений Кукуляк не увидел, что Максим Глушенков наступил на голеностоп Андрею Ланговичу, не остановил вторую голевую атаку гостей и поначалу засчитал взятие ворот ростовчан.

Но уже вскоре в действия судьи вмешались видеоассистенты Владимир Москалев и Андрей Фисенко, определившие, что рефери ошибся, не увидев нарушение правил.

Кукуляк сам посмотрел повторы на мониторе у поля, убедился, что Глушенков получил незаслуженное преимущество, и объявил о фоле в атаке и отмене дубля Соболева.