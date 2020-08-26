Стали известны составы «Ростова» и «Урала» на матч 5-го тура Тинькофф-РПЛ. Хавбек дончан Хасимото, забивший дебютный мяч в России в игре прошлого тура с «Уфой» (1:0) начнет встречу на скамейке запасных.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян, Еременко, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

Запасные — Бабурин, Рудаков, Логашов, Смирнов, Поярков, Ковалев, Хасимото, Полоз, Долгов, Тошевски.

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Бавин, Подберезкин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк.

Запасные — Годзюр, Полетаев, Ароян, Золотов, Евсеев, Емельянов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев.