«Ростов» — «Уфа»: арбитр не удалил Норманна
16:01
На 65-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Уфа» арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не вынес предупреждение Матиасу Норманну, когда тот ударил рукой Филипа Мрзляка. Для ростовского игрока желтая карточка стала бы второй — он покинул бы поле.
«Ростов» — «Уфа».
На 57-й минуте в очевидной ситуации рефери не наказал предупреждением уфимца Тимура Жамалетдинова за неспортивное поведение.
А на 73-й минуте судья тоже ошибочно не удалил вратаря «Ростова» Егора Бабурина. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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