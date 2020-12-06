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«Ростов» — «Уфа»: арбитр не удалил Норманна

16:01
«Ростов» — «Уфа». «Ростов» — «Уфа».
«Ростов» — «Уфа».
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На 65-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Уфа» арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не вынес предупреждение Матиасу Норманну, когда тот ударил рукой Филипа Мрзляка. Для ростовского игрока желтая карточка стала бы второй — он покинул бы поле.

"Ростов" - "Уфа".
«Ростов» — «Уфа».

На 57-й минуте в очевидной ситуации рефери не наказал предупреждением уфимца Тимура Жамалетдинова за неспортивное поведение.

А на 73-й минуте судья тоже ошибочно не удалил вратаря «Ростова» Егора Бабурина. (Александр Бобров)

Ростов — Уфа

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