На 65-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Уфа» арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не вынес предупреждение Матиасу Норманну, когда тот ударил рукой Филипа Мрзляка. Для ростовского игрока желтая карточка стала бы второй — он покинул бы поле.

«Ростов» — «Уфа».

На 57-й минуте в очевидной ситуации рефери не наказал предупреждением уфимца Тимура Жамалетдинова за неспортивное поведение.

А на 73-й минуте судья тоже ошибочно не удалил вратаря «Ростова» Егора Бабурина. (Александр Бобров)