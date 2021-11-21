Дубль Агаларова не помог «Уфе» обыграть «Ростов»
«Ростов» дома не смог обыграть «Уфу» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. Игра закончилась со счетом 2:2.
В составе гостей дубль оформил форвард Гамид Агаларов. В его активе 13 мячей в РПЛ. У хозяев отличился Дмитрий Полоз и Понтус Алмквист.
После 15 туров чемпионата России «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Уфа» идет на 12-й строчке, имея в активе 15 очков.
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