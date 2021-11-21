«Динамо» — «Арсенал»: стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Арсенала» на матч 15-го тура Тинькофф РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Ордец, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Шиманьски, Моро, Грулев, Тюкавин.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Радакович, Чаушич, К. Кангва, Хлусевич, Костадинов, Э. Кангва, Луценко.
Матч состоится 21 ноября в 16.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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