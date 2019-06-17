"Ростов" сыграет с "Ганновером"

"Ростов" на официальном сайте опубликовал расписание контрольных матчей на сборе в Австрии. Три игры пройдут в рамках турнира с участием команд РПЛ:

26 июня, 19:00. "Ростов" – "Спартак"

30 июня, 14:00. "Краснодар" – "Ростов"

3 июля, 19:00. ЦСКА – "Ростов"

Кроме этого, желто-синие проведут товарищескую игру против немецкого клуба "Ганновер", который в прошлом чемпионате Германии занял предпоследнее, 17-е место, и вылетел во вторую бундеслигу. Встреча состоится 6 или 7 июля.

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