"Ростов" – "Спартак": за что назначен пенальти в пользу красно-белых?

На 25-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" арбитр Кирилл Левников определил фол в действиях защитника Евгения Чернова и назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

Ростовчанин не сыграл в мяч, положил руку на плечо Зелимхана Бакаева и задел его ногой. Судья отреагировал на контакт в ногах – решил, что Чернов сбил соперника. Только так можно объяснить вердикт рефери, который 12 минутами ранее воздержался от назначения пенальти в спартаковские ворота, когда в штрафной площади красно-белых в единоборстве с Андреем Ещенко упал Матиас Норманн.

На 41-й минуте Левников, скорее всего, был прав, снова не наказав гостей 11-метровым, когда Роман Зобнин сыграл рукой в мяч. Если судить по положению ног спартаковца, контакт с мячом действительно случился вне пределов штрафной. Но нормального видеоповторов до перерыва так и не показали. Если их не было, интересно, как такой момент смог бы оценить видеоарбитр? (Александр Бобров)

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