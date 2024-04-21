«Ростов» впервые при Карпине потерпел домашний разгром в РПЛ

«Ростов» потерпел первое домашнее разгромное поражение в РПЛ под руководством Валерия Карпина, сообщает Opta Sports.

21 апреля ростовчане дома проиграли «Спартаку» (1:5) в матче 25-го тура РПЛ. Кроме того, «Ростов» впервые за 10 лет пропустил в домашнем матче 5 мячей — в 2014 году команда проиграла «Зениту» (0:5).

Карпин вернулся в «Ростов» в марте 2022 года. До этого он возглавлял ростовчан с 2017 по 2021 годы.

«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.