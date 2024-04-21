«Ростов» впервые при Карпине потерпел домашний разгром в РПЛ
«Ростов» потерпел первое домашнее разгромное поражение в РПЛ под руководством Валерия Карпина, сообщает Opta Sports.
21 апреля ростовчане дома проиграли «Спартаку» (1:5) в матче 25-го тура РПЛ. Кроме того, «Ростов» впервые за 10 лет пропустил в домашнем матче 5 мячей — в 2014 году команда проиграла «Зениту» (0:5).
Карпин вернулся в «Ростов» в марте 2022 года. До этого он возглавлял ростовчан с 2017 по 2021 годы.
«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.
Источник: Opta Sports
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|
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|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
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|Краснодар
|24
|13
|7
|4
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|46
|
3
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|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
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|24
|9
|11
|4
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|38
|
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|24
|9
|10
|5
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|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
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|9
|7
|8
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|34
|
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|9
|6
|9
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|33
|
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|8
|4
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|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
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|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
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|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|1 : 4
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|1 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
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