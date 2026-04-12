«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в матче 24-го тура чемпионата России — 1:1.

На 8-й минуте Роман Зобнин вывел красно-белых вперед. Он провел 300-й матч за московскую команду и занимает 12-е место в истории клуба по этому показателю.

На 42-й минуте Мохаммад Мохеби реализовал пенальти и сравнял счет. 11-метровый был назначен «за безрассудный фол в своей штрафной площади» защитника гостей Александера Джику.

«Спартак» прервал четырехматчевую победную серию во всех турнирах. Команда с 42 очками сохраняет шестое место в РПЛ. «Ростов» с 26 очками располагается на десятой позиции.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max