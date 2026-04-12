«Зенит» — «Краснодар»: у петербуржцев четверо россиян в стартовом составе, у южан — лишь двое

В стартовые составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 24-го тура РПЛ попали суммарно всего шесть россиян.

У команды из Санкт-Петербурга с первых минут на поле появятся четверо представителей России: голкипер Денис Адамов, защитник Игорь Дивеев, полузащитник Максим Глушенков и нападающий Александр Соболев. У южан выйдут двое россиян: вратарь Станислав Агкацев и полузащитник Никита Кривцов.

Также у «быков» появится хавбек Эдуард Сперцян, который является уроженцем Ставрополя и воспитанником клуба, однако он на международном уровне выступает за сборную Армении. При этом граждане Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии не подпадают под лимит на легионеров, действующий в РПЛ. У «Зенита» в заявке есть один представитель Казахстана — защитник Нуралы Алип, который остался в запасе.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет в воскресенье, 12 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 52 очками, «Зенит» идет на второй строчке с 51 очком.