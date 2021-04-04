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«Ростов» — «Спартак»: Маслов забил в свои ворота

19:32
Павел Маслов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Маслов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Павел Маслов отправил мяч в свои ворота в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России. Счет в матче стал ничейный — 1:1.

Маслов пытался прервать прострел соперника, но срезал мяч в свои ворота. Для Маслова это уже второй автогол в нынешнем сезоне и третий — за карьеру в «Спартаке».

Ростов — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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