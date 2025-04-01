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«Ростов» — «Спартак»: дата матча РПЛ, во сколько начнется, где смотреть игру

«Ростов» и «Спартак» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Ростов» и «Спартак» встретятся в матче 23-го тура чемпионата России в воскресенье, 6 апреля. Игра пройдет на «Ростов Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события игры «Ростов» — «Спартак» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.
06 апреля 2025, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:3
Спартак

В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«Спартак» находится на третьем месте в РПЛ с 44 очками. «Ростов» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы с 30 очками. В матче первого круга чемпионата в октябре 2024 года победу одержали москвичи (3:0), а в двух играх группового этапа FONBET Кубка России в ноябре — ростовчане (1:0 в гостях и 2:1 на своем поле).

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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 10
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Зенит

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 7
П
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И К Ж
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