«Ростов» — «Спартак»: дата матча РПЛ, во сколько начнется, где смотреть игру

«Ростов» и «Спартак» встретятся в матче 23-го тура чемпионата России в воскресенье, 6 апреля. Игра пройдет на «Ростов Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события игры «Ростов» — «Спартак» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

06 апреля 2025, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«Спартак» находится на третьем месте в РПЛ с 44 очками. «Ростов» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы с 30 очками. В матче первого круга чемпионата в октябре 2024 года победу одержали москвичи (3:0), а в двух играх группового этапа FONBET Кубка России в ноябре — ростовчане (1:0 в гостях и 2:1 на своем поле).