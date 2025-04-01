Алаев: «Возвращение в еврокубки в следующем сезоне? Вы мыслите в правильном направлении»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возвращении российских клубов на международные турниры.

«Возможно ли возвращение наших клубов в еврокубки в следующем сезоне? От конкретных сроков и прогнозов я воздержусь. Но вы мыслите в правильном направлении. Я на это надеюсь», — сказал Алаев «СЭ».

Российские клубы и национальные команды отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года в связи с обострением конфликта на Украине.