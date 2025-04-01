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Тренер Пятибратов: «Мой уход из «Факела» — это совокупность факторов»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Пятибратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» прокомментировал решение покинуть воронежский клуб.

30 марта пресс-служба воронежского клуба объявила об уходе 48-летнего специалиста.

— Почему вы решили покинуть клуб?

— Мой уход из «Факела» — это совокупность факторов. Наверное, ключевой момент: во втором тайме с «Краснодаром» мы психологически сломались. Определенная череда событий повлияла на игроков — наверное, нужно было искать какой-то выход из ситуации. Перекладывать на кого-то вину смысла не видел — нужно было мне инициировать уход, чтобы встряхнуть команду.

Пятибратов тренировал «Факел» с августа 2024 года. Команда после 22-го тура занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

Дмитрий Пятибратов.«Хотел видеть в «Факеле» Дзюбу — этот переход был возможен». Пятибратов — о разгроме в Краснодаре и отставке
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Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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