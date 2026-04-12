«Ростов» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ростов» примет «Спартак» в рамках 24-го тура РПЛ в воскресенье, 12 апреля. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 23 туров премьер-лиги клуб из Ростова набрал 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Красно-белые с 41 очком располагаются на шестой строчке в чемпионате России.