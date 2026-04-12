«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Локомотив» примет махачкалинское «Динамо» в рамках 24-го тура РПЛ в воскресенье, 12 апреля. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля, 16:30. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 23 туров премьер-лиги железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Махачкалинская команда с 22 очками располагается на 11-й строчке в чемпионате России.