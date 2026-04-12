«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: Комличенко и Агаларов сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и махачкалинского «Динамо» на матч 24-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск.
«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Ньямси, Монтес, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Бакаев, Батраков, Руденко, Комличенко.
Запасные: Лантратов, Шейко, Фассон, Погостнов, Чевардин, Салтыков, Вера, Щетинин, Годяев, Тимофеев, Сарвели, Мялковский.
«Динамо»: Волк, Табидзе, Аззи, Ахмедов, Эль-Мубарик, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Миро, Агаларов.
Запасные: Карабашев, Аларкон, Шихалиев, Хоссейннаджад, Зинович, Мешид, Ашуров, Мастури, Сердеров.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо» Махачкала.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
Новости