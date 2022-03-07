«Ростов» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны составы «Ростова» и «Сочи» на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Фольмер, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Лангович, Мухин, Щетинин, Мельников, Сухомлинов, Кнудсен, Комличенко, Голенков, Турищев.

Стартовый состав «Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Дркушич, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Маргасов, Макарчук, Юсупов, Попов, Жоаозиньо, Воробьев, Мелкадзе.

Встреча «Ростова» с «Сочи» состоится сегодня, 7 марта. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.