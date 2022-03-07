«Краснодар» — «Урал»: пенальти в пользу «быков» назначали больше четырех минут. Это нормально?

На 54-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Урал» произошла спорная ситуация, в которой в единоборстве с Иваном Кузьмичевым на газоне оказался игрок «быков» Евгений Чернов. Арбитр Евгений Турбин встречу продолжил, но в его действия вмешались видеоассистенты Алексей Сухой и Дмитрий Мосякин.

В итоге был назначен 11-метровый удар в ворота гостей. Это решение можно поддержать — и то, что Кузьмичев сфолил, и то, что это случилось в штрафной площади.

Но нужно отметить, что на проверку самими ВАР и на изучение видеозаписи судьей ушло 4 минуты и 21 секунда. Это непозволительно долго.