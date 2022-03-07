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Сегодня, 15:34

«Краснодар» — «Урал»: пенальти в пользу «быков» назначали больше четырех минут. Это нормально?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча 20-го тура РПЛ &amp;quot;Краснодар&amp;quot; — «Урал».

На 54-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Урал» произошла спорная ситуация, в которой в единоборстве с Иваном Кузьмичевым на газоне оказался игрок «быков» Евгений Чернов. Арбитр Евгений Турбин встречу продолжил, но в его действия вмешались видеоассистенты Алексей Сухой и Дмитрий Мосякин.

В итоге был назначен 11-метровый удар в ворота гостей. Это решение можно поддержать — и то, что Кузьмичев сфолил, и то, что это случилось в штрафной площади.
Но нужно отметить, что на проверку самими ВАР и на изучение видеозаписи судьей ушло 4 минуты и 21 секунда. Это непозволительно долго.

ФК Краснодар
ФК Урал
6
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
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7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
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 6
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Зенит

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И К Ж
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