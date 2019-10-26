Полузащитник «Ростова» Роман Еременко оформил дубль в матче 14-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:0). Финский игрок пробил, и мяч рикошетом от защитника Эльмира Набиуллина влетел в сетку ворот гостей.

? Еременко прострелил в штрафную, мяч рикошетом от ноги Набиуллина залетел в сетку ворот.



? #РостовСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР

? «МАТЧ! КЛУБ»

? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/XiZgDCnp0S — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 26, 2019