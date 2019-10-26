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«Ростов» — «Сочи»: Еременко оформил дубль

20:40
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Полузащитник «Ростова» Роман Еременко оформил дубль в матче 14-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:0). Финский игрок пробил, и мяч рикошетом от защитника Эльмира Набиуллина влетел в сетку ворот гостей.

Ростов — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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