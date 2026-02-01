«Ростов» проиграл «Родине» в товарищеском матче
«Ростов» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ проиграл «Родине» — 0:1. Единственный гол во втором тайме забил полузащитник Пап Гуйе.
«Ростов» после первой части сезона занимает 11-е место в чемпионате России, «Родина» — на третьей строчке в первой лиге.
Товарищеский матч
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Родина» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Пап Гуйе, 79.
«Ростов»: Ятимов, Прохин (Чистяков, 61), Сако (Вахания, 61), Игнатов (Мелехин, 61), Тарасов (Миронов, 61), Эль-Аскалани (Семенчук, 46. Бабакин, 83), Байрамян (Щетинин, 61), Лангович (Комаров, 61), Шанталий (Мохеби, 61), Голенков (Сулейманов, 61), Шамонин (Роналдо, 61).
«Родина»: Айдаров (Волков, 46), Гогличидзе (Юдинцев, 46), Сокол, Бессмертный (Гордюшенко, 46), Фищенко (Мусаев, 46), Концевой (Пап Гуйе, 46), Крижан, Корян (Ушатов, 46), Рейна (Дятлов, 46), Максименко (Абдусаламов, 46), Тимошенко (Сиссоко, 46).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0