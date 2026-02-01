«Ростов» проиграл «Родине» в товарищеском матче

«Ростов» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ проиграл «Родине» — 0:1. Единственный гол во втором тайме забил полузащитник Пап Гуйе.

«Ростов» после первой части сезона занимает 11-е место в чемпионате России, «Родина» — на третьей строчке в первой лиге.

Товарищеский матч

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Родина» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Пап Гуйе, 79.

«Ростов»: Ятимов, Прохин (Чистяков, 61), Сако (Вахания, 61), Игнатов (Мелехин, 61), Тарасов (Миронов, 61), Эль-Аскалани (Семенчук, 46. Бабакин, 83), Байрамян (Щетинин, 61), Лангович (Комаров, 61), Шанталий (Мохеби, 61), Голенков (Сулейманов, 61), Шамонин (Роналдо, 61).

«Родина»: Айдаров (Волков, 46), Гогличидзе (Юдинцев, 46), Сокол, Бессмертный (Гордюшенко, 46), Фищенко (Мусаев, 46), Концевой (Пап Гуйе, 46), Крижан, Корян (Ушатов, 46), Рейна (Дятлов, 46), Максименко (Абдусаламов, 46), Тимошенко (Сиссоко, 46).