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«Ростов» показал травму Осипенко в матче с ЦСКА

18:05
Травма Осипенко. Фото Twitter
Травма Осипенко. Фото Twitter
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«Ростов» в клубном Telegram-канале показало травму защитника Максима Осипенко в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

Как видно на кадре, у защитника два рассечения на животе, врачи ему оказали помощь, и футболист вернулся на поле.

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