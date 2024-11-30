«Ростов» — «Пари НН»: хозяева ведут в счете после первого тайма

«Ростов» ведет в счете после первого тайма домашнего матча с «Пари НН» в 17-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 32-й минуте забил Максим Осипенко.

В первом тайме было зафиксировано 20 фолов. Судья показал 5 желтых карточек.