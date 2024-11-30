«Ростов» — «Пари НН»: гости остались вдесятером в начале второго тайма

«Пари НН» остался в меньшинстве в начале второго тайма матча с «Ростовом» в 17-м туре РПЛ.

На 49-й минуте красную карточку получил Хуан Боселли.