РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» ответил на «переписку» «Спартака» с Месси цитатой Карпина про Фалькао

13:14
Теги:

«Ростов» ответил «Спартаку» на скрин «переписки» с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

2 января красно-белые опубликовали у себя в Twitter вымышленную переписку, в которой хотели позвать к себе в клуб Месси, чей контракт с «Барселоной» истекает в июне 2021 года.

Пресс-служба «Ростова» выложила аналогичный скриншот «переписки» с нападающим Радамелем Фалькао и подписала пост в своем Twitter цитатой Валерия Карпина: «Все-таки не поедет».

Скриншот вымышленной переписки "Ростова" с Фалькао. Фото ФК "Ростов"
Скриншот вымышленной переписки «Ростова» с Фалькао. Фото ФК «Ростов»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир