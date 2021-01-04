«Ростов» ответил на «переписку» «Спартака» с Месси цитатой Карпина про Фалькао

«Ростов» ответил «Спартаку» на скрин «переписки» с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

2 января красно-белые опубликовали у себя в Twitter вымышленную переписку, в которой хотели позвать к себе в клуб Месси, чей контракт с «Барселоной» истекает в июне 2021 года.

Пресс-служба «Ростова» выложила аналогичный скриншот «переписки» с нападающим Радамелем Фалькао и подписала пост в своем Twitter цитатой Валерия Карпина: «Все-таки не поедет».