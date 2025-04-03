«Ростов» объявил о назначении Маркуса Мерино на должность тренера-аналитика

«Ростов» объявил о том, что испанский специалист Маркус Мерино пополнит штаб Джонатана Альбы.

42-летний специалист займет должность тренера-аналитика.

«Приветствуем Маркуса! Желаем удачи и успехов в работе», — говорится в заявлении донского клуба.

Ранее Мерино возглавлял молодежную команду «Расинга». С 2014 по 2021 год он занимал пост ассистента главного тренера в «Вильярреале», пост спортивного директора в узбекском «Альбионе», а также был руководителем методического отдела в «Атлетике» из Бильбао.