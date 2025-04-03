«Ростов» объявил о назначении Маркуса Мерино на должность тренера-аналитика
«Ростов» объявил о том, что испанский специалист Маркус Мерино пополнит штаб Джонатана Альбы.
42-летний специалист займет должность тренера-аналитика.
«Приветствуем Маркуса! Желаем удачи и успехов в работе», — говорится в заявлении донского клуба.
Ранее Мерино возглавлял молодежную команду «Расинга». С 2014 по 2021 год он занимал пост ассистента главного тренера в «Вильярреале», пост спортивного директора в узбекском «Альбионе», а также был руководителем методического отдела в «Атлетике» из Бильбао.
Источник: Telegram-канал «Ростова»
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|
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|0
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|2
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|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
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|9.08
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|10.08
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Зенит
|3
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Никита Кривцов
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Мирлинд Даку
Рубин
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
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|1
|0
|
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|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
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|0
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