«Ростов» объяснил, почему Еременко и Сигурдссон не сыграют с ЦСКА

Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустит матч 12-го тура чемпионата России против ЦСКА из-за недомогания и температуры. Защитник Рагнар Сигурдссон отсутствует по той же причине.

— Уважаемые болельщики, Роман Еременко и Рагнар Сигурдссон отсутствуют в стартовом составе нашей команды с ЦСКА из-за болезни. К сожалению, оба игрока перед матчем почувствовали недомогание, у них поднялась температура. Желаем нашим футболистам скорейшего выздоровления!, — отмечается в сообщении «Ростова».