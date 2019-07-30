"Ростов" ответил Милевскому. В стиле Карпина

"Ростов" в своем Twitter сообщил, что не нуждается в украинском нападающем брестского "Динамо" Артеме Милевском. Ранее Милевский в интервью Евгению Савину на YouТube-канале "КраСава" позвонил главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину и попросил взять его в клуб, однако на вопросе, сколько клуб может заплатить, специалист бросил трубку.

– Спасибо за предложение, но у нас уже есть нападающий, – написал клуб в стиле Карпина. Речь – о форварде из Узбекистана Элдоре Шомуродове.