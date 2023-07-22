В «Фейноорде» допустили возможность трансфера Захаряна

Пресс-служба «Фейеноорда» прокомментировали интерес к форварду «Динамо» Арсену Захаряну.

«Наш клуб по-прежнему занят привлечением Захаряна и ряда других футболистов. Приход россиянина и других игроков этим летом возможен, но «Фейеноорд» хочет платить приемлемую и конкурентоспособную цену за футболистов, не более того», — приводит слова пресс-службы Sport24.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Фейеноорд» не готов платить «Динамо» более 8 миллионов евро за 20-летнего полузащитника.