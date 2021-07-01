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Кудряшов — о контракте с «Антальяспором»: «Семья хочет в Москву»

21:59
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов высказался о своем будущем.

«Антальяспор» хочет, чтобы я остался, но сейчас уже не знаю. Планирую уехать с семьей и телефон оставить в Москве. Какие еще страны интересуются мной? Не знаю, я хочу быть там, где будет комфортно семье, они хотят вернуться в Москву. Себе я желаю только здоровья, все остальное достигается», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

Кудряшов перешел в турецкий клуб в январе 2020 года из «Сочи». Его контракт с «Антальяспором» истек 1 июля 2021 года. 20 июня «СЭ» сообщил, что им интересуется ЦСКА.

В прошедшем сезоне 34-летний защитник сыграл в 37 матчах турецкой Суперлиги, в которых не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/euro/matchtvvideo_NI1370070_clip_Vse_na_Match_ekskluzivnoje_intervju_Fedora_Kudrashova

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