«Ростов» — махачкалинское «Динамо»: Роналдо вывел хозяев вперед

«Ростов» открыл счет в матче 13-го тура чемпионата России против махачкалинского «Динамо» — 1:0.

На 35-й минуте с передачи Ильи Вахании отличился Роналдо. Для 24-летнего бразильца этот гол стал вторым в нынешнем сезоне.

Игра проходит на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.