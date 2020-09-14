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«Ростов» — «Локомотив»: видеотрансляция матча чемпионата России

18:30
«Ростов» примет «Локомотив» в матче 7-го тура РПЛ. Фото ФК «Ростов»
«Ростов» примет «Локомотив» в матче 7-го тура РПЛ. Фото ФК «Ростов»
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В понедельник, 14 сентября, состоится матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами.

Следить за матчем «Ростов» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ростов» — «Локомотив»

Ростов — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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