«Зенит» — «Акрон»: кто удалил Данилина — судья или ВАР? Гости вправе запросить аудиозапись их переговоров

На 55-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Акрон» судья Владимир Москалев после большой паузы вынес второе предупреждение в этой игре Кириллу Данилину и удалил его. Футболист гостей заслуженно понес наказание за удар ногой Густаво Мантуана. Но это наказание было применено арбитром только спустя 34 секунды после фола. Чего так долго ждал Москалев?

В мировой практике хватает случаев, когда видеоарбитры в нарушение протокола ВАР подсказывают судьям — прямым текстом, условными фразами или словами. Кто-то это делает быстро — тогда вмешательство не столь заметно. Кто-то делает вид, что помощь пришла от резервного или ассистента.

Но иногда впечатление обманчиво. Хотя в любом случае такая пауза в три десятка секунд не может не вызвать вопросы и вынуждает вспомнить о «задумчивой» карточке. Чтобы убедиться в том, что Москалев не получил помощи ВАР Артура Федорова, «Акрон» вправе запросить аудиозапись переговоров рефери. Она позволит снять все вопросы, если они, конечно, есть у представителей Самарской области.