Комличенко — о победе над «Крыльями Советов»: «Уверенность сегодня была приличная»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата России.

— Знаете, что побили рекорд РПЛ по заработанным пенальти за сезон?

— Я таких подсчетов не вел, но вы сказали — окей. Я не стремился побить этот рекорд, но приятно. Отрабатывал ли специально? Я не представляю, как это можно отрабатывать.

— Показалось, что «Ростов» достаточно легко забил все три гола.

— Нам тоже так показалось. Не прямо легко, но уверенность сегодня была приличная.

— Есть ощущение, что начали побеждать на классе?

— Нет, разные бывают игры. Бывает, что сами себе придумываем и усложняем, а бывает контролируем игры, — цитирует Metaratings Комличенко.

В прошедшем матче 27-летний нападающий заработал 6-й пенальти в сезоне. Также Комличенко отметился результативной передачей.

После этого матча «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ (35 очков). «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке (20 очков).