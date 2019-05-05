Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев вышел на поле на 68-й минуте матча 27-го тура чемпионата России против "Краснодара" вместо хавбека Данилы Глебова. 38-летний белорусский футболист появился на поле впервые с ноября 2018 года.

В последний раз Калачев играл в составе "Ростова" во встрече 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Зенитом" (3:1).

"Ростов" с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 46 баллами располагается на третьей строчке.

"Ростов" – "Краснодар": чемпионат России, онлайн-трансляция, 27-й тур, начало – в 19.00 (мск).

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