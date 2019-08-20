«Ростов» изобразил Карпина байкером. Фото
«Ростов» в своем Twitter опубликовал анонс матча с «Рубином» в седьмом туре чемпионата России. Главный тренер команды Валерий Карпин изображен в образе байкера.
— Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом, — говорится в сообщении. — До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!
Матч «Ростов» — «Рубин» состоится 25 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.
Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом ?— Football Club Rostov (@rostovfc) August 20, 2019
До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!
Билеты доступны в кассах «Ростов-Арены» и «Олимпа-2» (с 10 до 19 без выходных) и онлайн ??https://t.co/53urLSErDk pic.twitter.com/6ActNypall